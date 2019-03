Goa Club: come cambia faccia un’istituzione romana

Ogni anno il Goa Club cerca di portare dei piccoli cambiamenti. Un’istituzione della musica da club romana, da 22 anni è un punto di riferimento per le novità del mondo della musica elettronica.

Trip in Trip è un documentario realizzato da Andrea Alessi, che racconta per immagini la visione del restyling di quest’anno, realizzato in quattro mesi, dall’inizio dei lavori all’apertura della nuova stagione. A realizzarlo è stata chiamata Capo Bianco, illustratrice e designer che si è occupata non solo degli interni, ma anche di tutta la comunicazione e l’identità del marchio Goa Club.

In una clip in esclusiva, che potete vedere qui sopra, Capo Bianco racconta alcuni dettagli del suo lavoro sul locale.