glo™ lancia ‘The Fade Out’, nove ore di DJ set che vi faranno dormire da Dio

Nove ore di musica elettronica in uno spettacolo progettato per per condurre tutti i partecipanti in un sonno rigenerante: è questo lo scopo di The Fade Out, uno spettacolo unico in cui il dj Jonas Blue e l’esperto in scienza del sonno Tom Middleton collaborano insieme a glo™.

L’esibizione, che durerà una notte intera, vedrà come protagonista un particolarissimo dj set, realizzato con delle tecniche innovative per favorire il rilassamento, basate su metodi scientifici. Un mix di suoni riposanti e immagini iper-sensoriali condurrà le persone in un sonno perfetto che, secondo gli esperti, è composto da cinque cicli di 90 minuti. L’intera esperienza è pensata per coinvolgere il pubblico in qualcosa di davvero speciale, facendolo sentire completamente riposato ed energizzato al risveglio.

The Fade Out è un evento che interpreta e celebra l’&more, nucleo della filosofia dell’azienda sintetizzato nel mantra “Break Binary”, al centro della campagna “glo™ &more”, con cui British American Tobacco ha lanciato il nuovo glo™ HYPER, il dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione: «rompere gli schemi dell’ordinario e far coesistere mondi apparentemente lontani per dare vita a qualcosa di unico e straordinario, di &more appunto».

«Ho trovato davvero affascinante l’idea di combinare una performance tipica di un nightclub con la scienza della psicoacustica. Credo che in un momento in cui la musica dal vivo e i festival sono stati cancellati, questo progetto creativo e unico nel suo genere arrivi esattamente al momento giusto. È la prima volta che mi viene chiesto di mandare la gente a dormire piuttosto che tenerla sveglia!» – Ha commentato Jonas Blue.

«La musica ha il potere di entrare nella nostra vita, accompagnarci ed influenzarci in modi incredibili. Sono ormai trent’anni che ho avuto la fortuna di vederlo con i miei occhi, facendo musica in prima persona e creando delle melodie che, su base scientifica, avessero la possibilità di emozionare, rilassare e riempire di energia chi le ascolta. Questa nuovo progetto riesce a unire il mondo della musica a quello del sonno, creando una vera e propria colonna sonora in grado di accompagnare le persone in un piacevole sonno ristoratore e rigenerante» – ha aggiunto Tom Middleton, l’esperto in scienza del sonno.

The Fade Out celebra il lancio di glo™ Hyper, il dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione nella categoria dei prodotti a potenziale rischio ridotto (PRRP).

The Fade Out di glo™ sarà trasmesso live il 29 luglio dalle ore 22.30 alle 7.30 sul sito di Zero e sul canale Facebook di Zero