Gli ZZ Top continueranno a suonare senza Dusty Hill

Gli ZZ Top continueranno senza Dusty Hill. Lo ha rivelato Eddie Trunk, che conduce Trunk Nation su SiriusXM, ed è stato poi confermato a Variety da un portavoce del gruppo.

«Ho appena ricevuto un messaggio da Billy Gibbson», ha scritto Trunk su Twitter dopo la morte del bassista. «Billy mi ha detto che non ci sono problemi a diffonderlo ai fan».

Ecco le parole di Gibbons: «Come ha detto Dusty prima di morire: che lo show continui. E, con rispetto, dobbiamo superare quel che è accaduto e onorare il suo desiderio».

Received this just now via text from @BillyFGibbons regarding passing of Dusty Hill @ZZTop . Billy told me okay to share w/fans: As Dusty said upon his departure, “ Let the show go on!”.and…with respect, we’ll do well to get beyond this and honor his wishes.

— Eddie Trunk (@EddieTrunk) July 28, 2021