Gli Who suonano ‘Won’t Get Fooled Again’ con degli strumenti giocattolo

Gli Who, nella persona di Roger Daltreye Pete Townshend, hanno suonato una versione un po’ strana di Won’t Get Fooled Again. Ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon, la band si è cimentata nel suo classico con degli strumenti giocattolo.

Praticamente una versione a metà fra un unplugged e, beh, qualcosa suonato con degli ukulele di plasticaccia. Comunque il risultato se non ottimo almeno è esilarante, con i Roots a dare una mano agli Who e a Fallon in questa impresa.

Un buon modo di promuovere sia l’attuale tour americano e anche Tommy’s Orchestral, live album registrato nel 2018 che esce il 14 giugno. Cioè qualche settimana dopo il cinquantesimo anniversario di Tommy, pietra miliare degli Who.