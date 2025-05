Gli Who hanno nuovamente licenziato Zak Starkey

Incredibile, ma vero. Dopo averlo licenziato e poi reintegrato, gli Who hanno di nuovo scaricato il batterista Zak Starkey. Lo ha annunciato ieri con un post su Instagram Pete Townshend, che compie oggi 80 anni.

«Per molti anni Zak ha fatto un gran lavoro alla batteria. È arrivato il momento di cambiare. Un momento intenso. Zak ha vari nuovi progetti in corso e gli auguro il meglio. Scott Devours, che ha suonato nella band solista di Roger, farà parte degli Who per i nostri ultimi concerti. Vi prego di dargli il benvenuto».

Devours ha già suonato con gli Who nel 2013, quando Starkey è stato costretto a uno stop per via di un problema ai tendini. «Suonare con gli Who» diceva Devours all’epoca «è un’esperienza intensa come andare a tavoletta per quasi tre ore».

In quanto a Starkey, ha fatto sapere che gli è stato chiesto di dire che se ne andava di sua volontà anche se non è vero. «Sono stato licenziato due settimane dopo essere stato reintegrato e mi è stato chiesto di rilasciare una dichiarazione in cui dicevo di aver lasciato gli Who di mia volontà per dedicarmi agli altri miei progetti musicali», scrive. «Amo gli Who e mai li avrei lasciati. Quindi non ho rilasciato quella dichiarazione… Lasciare gli Who avrebbe tra l’altro deluso le tante magnifiche persone che mi hanno sostenuto (grazie a tutti un milione di volte e più) durante le settimane di caos in cui sono entrato e uscito ed entrato e uscito dal gruppo come una dannata fisarmonica» (Starkey usa la parola squeezebox, che è peraltro il titolo di un pezzo del 1975 degli Who, Squeeze Box).

In quanto agli altri progetti che ha in ballo, Starkey ha spiegato, con tanto di nomi e date, che ne ha sempre avuti visto che gli Who, a parte poche eccezioni, sono stati in tour sporadicamente negli ultimi 20 anni. «Niente di tutto ciò ha mai interferito con gli Who, né per loro è stato mai un problema. La bugia è o sarebbe stata che io avrei lasciato gli Who: non l’ho fatto. Amo gli Who e tutti quelli che ne fanno parte».

Dopo la comunicazione del chitarrista su Instagram, Townshend e Daltrey hanno a loro volta rilasciato una dichiarazione formale che, alla luce di quanto scrive Starkey, sembra un po’ una beffa. «Gli Who» scrivono «stanno per andare in pensione, Zak ha 20 anni in meno di noi e un grande futuro con la sua nuova band e altri progetti entusiasmanti. Deve dedicare tutte le sue energie affinché ottengano successo. Gli auguriamo entrambi tutta la fortuna del mondo. Scott Devours – che i fan hanno conosciuto ai concerti solisti di Roger – sostituirà Zak. Ci auguriamo che tutti i nostri fan gli diano il benvenuto».

