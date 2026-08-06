Gli U2 riscrivono ‘Beautiful Day’ al funerale di Glen Hansard

Gli U2 hanno dato l’ultimo saluto a Glen Hansard riscrivendo uno dei loro brani più celebri. Durante i funerali del cantautore irlandese, celebrati martedì nella Cattedrale di San Patrizio a Dublino, Bono e The Edge hanno eseguito una versione speciale di Beautiful Day, adattandone il testo in suo omaggio. Il giorno successivo la band ha condiviso sui social le nuove parole della canzone insieme a un ritratto di Hansard realizzato dall’artista Colin Davidson. Tra i versi riscritti spicca il saluto finale: «Ti sei lasciato alle spalle una sbornia infernale, di questo non c’è alcun dubbio. Ma quando ti sveglierai in paradiso tutti gli angeli grideranno».

Durante la cerimonia Bono ha anche fatto ascoltare un messaggio vocale musicale inviato da Patti Smith, registrato dopo aver appreso della morte di Hansard e dedicato alla sua famiglia. Eddie Vedder ha invece interpretato The Song of Good Hope insieme a Markéta Irglová, con cui Hansard vinse l’Oscar per la migliore canzone originale nel 2008 grazie a Falling Slowly, tratta dal film Once. I due si sono poi uniti agli altri musicisti presenti per una versione corale di Forever Young di Bob Dylan.

Nel suo ricordo, Bono ha celebrato soprattutto la straordinaria capacità di Hansard di creare legami con le persone: «Come faceva? Le persone fuori dalla cattedrale erano i suoi migliori amici. Chi ci sta seguendo è un suo migliore amico. Anche chi non lo ha mai incontrato lo considera un migliore amico. Chiunque lo abbia conosciuto ricorda perfettamente il giorno in cui è successo».

Hansard è morto il 29 luglio, a 56 anni, in seguito a un incidente in moto. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione nel mondo della musica, con numerosi artisti che nelle ultime settimane gli hanno reso omaggio pubblicamente.