Gli U2 hanno suonato un concerto a sorpresa nella metropolitana di Kiev: i video

Bono e The Edge degli U2 hanno suonato un concerto acustico nella metropolitana di Kiev, che dall’inizio della guerra in Ucraina si è trasformata in un rifugio per sfuggire ai bombardamenti russi. È successo ieri, domenica 8 maggio, dopo un invito del presidente Zelensky, come hanno raccontato gli U2 su Twitter.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

«Il popolo ucraino non combatte solo per la vostra libertà, combatte per tutti noi che la amiamo», ha detto Bono al pubblico, dove c’erano anche diversi soldati. «Questa sera, l’8 maggio, le bombe esploderanno nel cielo dell’Ucraina, ma voi sarete liberi. Possono prendersi le vostre vite, ma non si prenderanno mai il vostro orgoglio. Preghiamo che anche voi possiate presto godere di un po’ di pace».

Secondo quanto riporta l’Irish Times, la scaletta prevedeva diversi classici della band come With or Without You, Desire, Angel of Harlem e Vertigo, più una cover di Stand By Me di Ben E. King (con una piccola modifica al testo: “Ukraine” al posto di “Me”). Durante il set, Bono e The Edge hanno suonato anche con dei musicisti ora arruolati nell’esercito. Tra questi c’era anche Taras Topolya, della band Ucraina Antytila. Ecco alcuni video:

Non è la prima volta che gli U2 mostrano il loro sostegno per l’Ucraina. All’inizio di aprile la band ha partecipato a Stand Up for Ukraine, la mobilitazione social di Global Citizen per cui hanno suonato Walk On. A marzo, invece, Bono ha scritto una poesia sul conflitto. Ne abbiamo parlato qui.