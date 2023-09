Gli U2 hanno suonato per la prima volta il loro nuovo pezzo, ‘Atomic City’, per le vie di Las Vegas

Gli U2 hanno debuttato con una nuova canzone, titolo Atomic City, ieri sera durante le riprese del video musicale in Fremont Street, nel centro di Las Vegas, non lontano da dove avevano girato per I Still Haven’t Found What I’m Looking For nel 1987. Come riporta U2 Songs, si dice che il nuovo singolo sarà pubblicato in concomitanza con l’inizio della loro residency alla MSG Sphere a Las Vegas, che dovrebbe iniziare il 29 settembre.

Gli U2 hanno suonato Atomic City (che è proprio uno dei soprannomi di Las Vegas) più volte durante le riprese per il pubblico che si era radunato intorno a loro e a un gruppo di comparse. “This is the world premiere of Atomic City, a rock ‘n’ roll 45-inch tradition of late 70’s post punk if you are interested … Blondie, The Clash,”, ha detto Bono al pubblico. Sul posto per le riprese c’erano Bono, the Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., anche se Mullen non si esibirà agli show allo Sphere della band, perché si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico, e sarà sostituito da Bram van den Berg.