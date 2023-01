Gli U2 hanno pubblicato una nuova versione di ‘With Or Without You’

Gli U2 hanno pubblicato il secondo estratto di Songs of Surrender, l’album in quattro parti – legato al memoir di Bono, Surrender – contenente 40 brani del loro catalogo rivisitati e ripensati attraverso il filtro del «less is more», come spiegato da The Edge che ne ha curato la produzione insieme a Bob Ezrin.

Dopo aver condiviso il primo estratto, Pride (In the Name of Love), questa volta è il turno With Or Without You, uno dei più grandi successi della band originariamente contenuto in The Joshua Tree, il quinto e acclamato album degli U2 uscito nel marzo del 1987.

La nuova versione di With Or Without You, che apre il disco numero quattro di Songs of Surrender, quello legato a Bono, rispetto all’originale preferisce indagare l’intimità intrinseca del brano, con un arrangiamento minimalista e atmosferico affidato a delle chitarre effettate e poco più. È solo nel finale che la voce di Bono, come liberata, riporta la canzone nella sua dimensione di inno, di sing along irrefrenabile.

Come annunciato dalla band stessa, il brano – come molti di Songs of Surrender – ha subito delle modifiche testuali. Nella prima strofa, ad esempio, Bono ha apportato una piccola variazione, cambiando un pronome: “On a bed of nails she makes me wait” diventa infatti “On a bed of nails you make me wait” (il pronome passa da she a you, cambiando quindi l’interlocutore del verso). Anche nella seconda strofa avviene una modifica e “I’m waiting for you” diventa “I’m grieving for you” (da “Ti sto aspettando” a “Sono in lutto per te”).

La nuova versione contiene quindi le stesse modifiche testuali presentate da Bono nel live dello scorso novembre allo show di Stephen Colbert, dove il brano era stato anticipato dalla recitazione di un estratto del libro, un aneddoto che racconta come un momento di crisi matrimoniale tra Bono e sua moglie Ali Hewson sia stato l’incipit per la scrittura di With Or Without You.

Songs of Surrender uscirà il prossimo 17 marzo.