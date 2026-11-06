Gli U2 hanno aggiunto una terza data a San Siro

Nel click day, il giorno della vendita generale dei biglietti per i concerti del 5 e del 6 luglio a San Siro, gli U2 hanno annunciato una terza data. La band si esibirà a Milano anche venerdì 9 luglio 2027. La vendita generale partirà sul sito di Live Nation martedì 10 novembre alle ore 10.
Escludendo i pacchetti vip, i prezzi dei biglietti vanno dai 258,75 euro per il 1° settore numerato agli 86,25 euro per il 5° settore numerato, passando per i 184 euro del prato (i prezzi includono i diritti di prevendita fissati dall’organizzatore, ma non le commissioni di servizio e altri oneri aggiuntivi del rivenditore).
Tutte le tipologie di biglietto:
Inner Circle 184,00 euro
Prato 184,00 euro
1° settore numerato 258,75 euro
2° settore numerato 207,00 euro
3° settore numerato 172,50 euro
4° settore numerato 115,00 euro
5° settore numerato 86,25 euro
1° settore visione limitata 258,75 euro
2° settore visione limitata 207,00 euro
3° settore visione limitata 172,50 euro
4° settore visione limitata 115,00 euro
5° settore visione limitata 86,25 euro
Ci sono poi i pacchetti vip:
Ultimate VIP hospitality package 943,75 euro
VIP hospitality package 1 settore 753,75 euro
VIP premium ticket package 1 settore 548,75 euro
VIP ticket package 2 settore 422,00 euro
VIP priority entry package prato: 479,00 euro