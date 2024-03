Gli U2 dicono addio allo Sphere pubblicando il video di ‘Beautiful Day’ dal vivo

Gli U2 hanno pubblicato il video ufficiale di Beautiful Day dal vivo. È tratto dall’ultima data della residency allo Sphere di Las Vegas durata da settembre 2023 fino allo scorso 2 marzo.

«Sappiamo che molti di voi vengono da lontano», ha detto Bono, «quindi grazie per esservi presi la briga di venire fin qui».

Dave Grohl @foofighters in complete rock fan boy mode supporting @U2’s final night is a total mood @SphereVegas 🤘🎸☮️ #U2UVSphere #U2 #FooFighters 🙌 Video: Chris Carey / U2 at the Sphere pic.twitter.com/KCCaRavwQq — Ellen Houlihan (@elliehoulie) March 3, 2024

Per l’ultima data allo Sphere, gli U2 hanno invitato Daniel Lanois per fare One, mentre Neil Finn dei Crowded House è apparso in video per una versione di Don’t Dream It’s Over dedicata ad Alexei Navalny. Il concerto è stato chiuso da 40. Fra il pubblico c’era anche Dave Grohl.

Il video ufficiale:

U2 - Beautiful Day (Thank You, Las Vegas) - U2:UV Achtung Baby, Live At Sphere

Nella versione integrale della canzone, oltre a intonare Gloria come si sente nel video ufficiale, Bono accenna nel finale anche Blackbird dei Beatles: