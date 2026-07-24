Gli U2 ci sono ricascati: è uscita ‘Fireflies’ con Martin Garrix

Continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. «Ogni volta che ci ritroviamo» dice The Edge «è sempre una nuova avventura», che però non traspare dalle canzoni che pubblicano. È il caso di Fireflies che è uscita oggi e dove per la prima volta il dj olandese collabora con tutto il gruppo irlandese. Il pezzo è accreditato a Martin Garrix & U2. Nel 2021 era uscita We Are the People, inno degli europei di calcio a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge.

Fireflies è stata presentata una settimana fa da Garrix e The Edge al Tomorrowland. Il dj ha partecipato alla produzione di un altro pezzo recente del gruppo, Scars, dall’EP Easter Lily, oltre ad avere prodotto You Song Saved My Life degli U2 per la colonna sonora di Sing 2. Bono è inoltre tra gli autori di pezzi di Garrix come Angels for Each Other, Catherina, Weightless.

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«Il rapporto con Martin dura da tempo e ogni volta che ci ritroviamo c’è sempre un senso di avventura», dice The Edge in un comunicato, anche se questo senso di avventura non emerge dalla canzone che è piuttosto ordinaria. «Suonare per la prima volta Fireflies al Tomorrowland, davanti a uno dei pubblici di festival più appassionati che ci siano, è stata un’emozione incredibile… anzi, forse mi è piaciuto fin troppo. Mi ha ricordato perché amo suonare negli spazi all’aperto»

Secondo Garrix, «Fireflies ha un’atmosfera unica, è un pezzo speciale su cui abbiamo iniziato a lavorare sei estati fa. È stato elettrizzante e surreale presentarla finalmente dal vivo per la prima volta al Tomorrowland insieme a The Edge. Avevo già lavorato con Bono e con lui, ma collaborare con tutta la band mi ha permesso di sperimentare la loro intesa e capire perché gli U2 sono quelli che sono. Sono amici e collaboratori straordinari, è stato un grande onore lavorare di nuovo con loro».

Fireflies è scritta da Garrix, Bono, The Edge e Simon Edmund Carmody, già co-autore tra le altre di We Are the People e di Yours Eternally, il pezzo con Ed Sheeran dedicato all’Ucraina tratto dall’EP degli irlandesi Days of Ash. “Io e te siamo lucciole nate per i cieli d’estate”, canta Bono nel ritornello di Fireflies, “la luce che abbiamo negli occhi, lucciole / Dimentichiamo che il sole sorgerà / Incontriamoci nell’aria questa notte”.

Un paio di settimane fa gli U2 hanno pubblicato il singolo Street of Dreams, primo estratto dall’album che uscirà entro la fine dell’anno. È il primo di inediti da Songs of Experience del 2017. Tre anni fa è uscito Songs of Surrender, ma conteneva rivisitazioni di vecchi pezzi.