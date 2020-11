Gli Strokes tornano a ‘Saturday Night Live’, i video

Dopo nove anni dall’ultima volta, gli Strokes sono tornati a suonare dal vivo sul palco di Saturday Night Live. È la quarta volta che la band di Julian Casablancas partecipa al comedy show americano, questa volta per presentare l’ultimo album The New Abnormal.

In particolare, gli Strokes hanno suonato due brani: The Adults Are Talking e Bad Decisions. Potete rivedere la performance qui sotto.

Lo scorso luglio la band ha pubblicato il video di Ode to the Mets, un’enorme collaborazione con otto diversi animatori per omaggiare la città di New York. Qui, invece, potete leggere la recensione di The New Abnormal.