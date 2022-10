Gli Strokes hanno registrato nuova musica in cima ad una montagna in Costa Rica

Questa volta pare non bisognerà attendere molto tempo per il nuovo disco degli Strokes. Se The New Abnormal, l’ultimo album della band, era arrivato a sette anni dal precedente Comedown Machine del 2013, sembra che questa volta i tempi siano nettamente più brevi.

Il celebre produttore Rick Rubin che, tra l’altro, ha prodotto proprio The New Abnormal, ha raccontato al podcast Joe Rogan Experience di aver iniziato le registrazioni del nuovo materiale degli Strokes.

«Qualche mese fa ero in Costa Rica a registrare il nuovo album degli Strokes. Abbiamo affittato una casa in cima alla montagna e montato tutto all’esterno» ha raccontato Rubin, «così quando suonavano era come se stessero facendo un concerto per l’oceano dalla cima di un monte. Era incredibile. La band ha suonato così, all’aperto, tutti i giorni. E non volevano andarsene. È stata un’esperienza pazzesca».

Gli Strokes, per ora, non hanno lasciato dichiarazioni a riguardo.