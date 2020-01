Gli Strokes hanno annunciato un nuovo album per il 2020

Gli Strokes hanno iniziato il 2020 suonando un pezzo nuovo durante un concerto a Brooklyn il 31 dicembre. Secondo Stereogum il brano si intitola Ode To The Mets e fa parte del nuovo album che dovrebbe uscire quest’anno.

Come ha confermato durante il concerto al Barclays Center il frontman del gruppo Julian Casablancas, “sì, abbiamo un disco nuovo in uscita. 2020, arrivamo. Gli anni Dieci, o come volete chiamarli, ce li siamo presi di pausa. Ora ci hanno scongelati e siamo tornati.”

Gli Strokes avevano già fatto uscire un nuovo pezzo (intitolato The Adults Are Talking) l’anno scorso durante un concerto a Los Angeles. Il loro ultimo album, Comedown Machine, è del 2013 mentre il loro EP Future Present Past è del 2016.