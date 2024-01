Gli Stray Kids arrivano per la la prima volta in Italia

Sono cool, colorati, alla moda. Sono una boy band e, soprattutto, sono coreani. Gli Stray Kids arriveranno per la prima volta in Italia quest’estate esibendosi all’interno degli I-Days a Milano.

La boy band k-pop arriverà sul palco dell’ippodromo Snai il prossimo venerdì 12 luglio, aggiungendosi alla rassegna meneghina che ha già in programma Lana Del Rey, Tedua, 21 Savage, Doja Cat, Avril Lavigne, Sum 41, Metallica, Queens of The Stone Age, Yungblud e molti altri.

Gli Stray Kids sono una band formata da 8 componenti (Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, e I.N) che vanta quasi 30 milioni di follower su Instagram e centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme online. Per il gruppo sarà il loro unico concerto da headliner in Europa per il 2024.

I biglietti saranno disponibili in prevendita sull’app IDAYS lunedì 5 febbraio alle ore 11, mentre su MyLiveNation sempre alla stessa ora ma venerdì 9. La vendita generale sarà aperta lunedì 12 febbraio.