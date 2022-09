Gli Smashing Pumpkins annunciano il sequel di ‘Mellon Collie’ con la canzone ‘Beguiled’. Ascoltala qui

Gli Smashing Pumpkins hanno presentato in anteprima il loro nuovo album, Atum: A Rock Opera in Three Acts, con una nuova canzone, Beguiled. Un lavoro che conterrà ben 33 tracce e che dovrebbe essere il seguito ideale di Mellon Collie and the Infinite Sadness del 1995 e Machina/The Machine of God del 2000. L’album uscirà il 21 aprile.

Il gruppo ha presentato in anteprima Beguiled con una performance su TikTok e il frontman Billy Corgan, che non è noto per fare le cose in modo semplice, presenterà un nuovo brano ogni settimana per le prossime 33 settimane nel suo nuovo podcast, Thirty-Three With William Patrick Corgan. I primi due episodi sono disponibili da oggi e contengono le canzoni Atum e Butterfly Suite; il primo ospite del podcast è il pianista Mike Garson.

La band festeggerà l’annuncio della nuova musica questa settimana con due spettacoli in locali più piccoli, il Metro di Chicago e l’Irving Plaza di New York, oltre a un’esibizione di Beguiled al Tonight Show Starring Jimmy Fallon questo venerdì. In autunno i Pumpkins saranno in tour con i Jane’s Addiction per quello che chiamano Spirits on Fire Tour, una tournée nelle arene del Nord America.

Cliccate qui per ascoltare Beguiled.