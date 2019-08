Gli Slipknot tornano in Italia nel 2020

Gli Slipknot tornano in Italia: dopo la data a Bologna della scorsa estate – i 27 giugno – la band americana ha annunciato che tornerà in Europa per promuovere l’ultimo album We Are Not Your Kind. Purtroppo ci sarà solo una data italiana, confermata per l’11 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 30 agosto sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Gli iscritti al fan club della band avranno accesso a una prevendita esclusiva che inizierà alle 9 di martedì 27 agosto. Chi ha pre-ordinato l’album, invece, avrà accesso alla prevendita due ore dopo, alle 11, e gli iscritti a MyLiveNation il giorno successivo, mercoledì 28 agosto.