Gli Offspring hanno registrato una cover della canzone di Tiger King, il video

Gli Offspring hanno registrato una cover di Here Kitty Kitty, la canzone della star di Tiger King Joe Exotic. La band ha anche registrato un video, ovviamente rispettando il distanziamento sociale e l’obbligo di mascherina dell’epoca del coronavirus. Come sanno tutti quelli che hanno visto Tiger King, il brano fa riferimento alle insistenti accuse di Joe Exotic alla sua “nemesi” Carole Baskin, colpevole di aver assassinato suo marito negli anni ’90: “Everything was fine, just as sweet as wine / But her husband went and disappeared”. Nel video, il frontman Dexter Holland e il chitarrista Noodles sono accompagnati da un batterista che indossa un costume da tigre e da due ballerini vestiti da gatti.

“Come molti di voi in questi giorni stiamo andando tutti fuori di testa, e volevamo fare qualcosa di divertente per sorridere un po’. Speriamo che faccia lo stesso effetto anche a voi”, ha detto la band. “Questa canzone, Here Kitty Kitty, è stata originariamente scritta dalla Clinton Johnson Band, e non da uno dei personaggi del documentario su cui siamo tutti ossessionati. Le nostre mogli hanno una chat di gruppo, e anche se sono tutte davvero innamorate dei loro mariti, a volte volevano darci in pasto alle tigri”.