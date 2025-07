Gli Oasis sono tornati primi in classifica nel Regno Unito

Il tempo vola, i dischi restano. Grazie al tour di reunion in corso, gli Oasis sono tornati al numero uno della classifica degli album nel Regno Unito.

Al primo posto c’è infatti la raccolta di singoli Time Flies 1994-2009, che la scorsa settimana era al numero 6 e che è stata in classifica per un totale di 618 settimane, la prima volta nel giugno 2010. Time Flies ha “detronizzato” Virgin di Lorde. Al secondo posto della Official Album Chart inglese c’è (What’s the Story) Monring Glory?, l’album del 1995 che verrà ristampato a ottobre.

Dietro ai due album degli Oasis c’è Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter, ma al quarto posto ci sono di nuovo i Gallagher con l’esordio Definitely Maybe, che ha fatto un balzo in avanti di 22 posizioni. La raccolta The Masterplan è al numero 59, Be Here Now all’89. Sono entrambi rientrati in classifica questa settimana.

In Inghilterra i pezzi degli Oasis sono riemersi anche tra i singoli. Il più alto è al numero 17 Acquiesce, non una hit, ma uno dei simboli della reunion visto che parla di amicizia (“Because we need each other, we believe in one another”). Seguono Don’t Look Back in Anger (18) e Live Forever (19)

Nella classifica ufficiale italiana degli album (What’s the Story) Morning Glory? è rientrato al numero 82, unico segno della reunion degli Oasis. Il tour non ha per ora riportato i dischi dei Gallagher nella classica Billboard 200 americana.

Gli Oasis hanno finora fatto quattro date, due a Cardiff (a questo link il racconto di Valerio Lundini) e due a Manchester. Dopo gli show nel Regno Unito e in Irlanda, il 24 agosto prenderà il via da Toronto, Canada la parte nordamericana della tournée.