Gli Oasis potrebbero mettere in vendita nuovi biglietti per alcune date del tour

Se la speranza è l’ultima a morire, per i fan degli Oasis che non sono riusciti a accapparrarsi un biglietto per vedere la band del cuore è tempo di sperare.

Con un comunicato pubblicato sui propri social infatti la band ha annunciato che potrebbero esserci dei nuovi biglietti in vendita. Non è chiaro né quando usciranno, né quanti saranno, né per che date.

«Ora che ci avviciniamo ai concerti, i promoter dei concerti degli Oasis potrebbero essere in grado di mettere in vendita un numero davvero limitato di biglietti, questo una volta che tutto è pronto e la produzione sarà affinata», si legge nel comunicato. «Questo accadrà nei prossimi giorni: se sei un membro di Oasismynet tieni d’occhio la tua mail e tutto ciò che ti arriva da Oasismynet o Ticketmaster».