Gli Oasis non parteciperanno alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame

Paul McCartney coi Beatles, John Deacon coi Queen, David Bowie, Roger Waters coi Pink Floyd, Sex Pistols, Joni Mitchell, Axl Rose coi Guns N’ Roses, Van Morrison, Jerry Garcia coi Grateful Dead, Eddie Van Halen. È la lista parziale degli artisti che non si sono presentati alla loro cerimonia di ingresso alla Rock and Roll Hall of Fame come artisti solisti o come parte di una band. Hanno snobbato la Rock Hall a volte per dissapori con gli altri musicisti del gruppo (vedi il caso di Waters), a volte per disprezzo verso l’istituzione (i Pistols), a volte per impegni in Europa (Bowie). All’elenco dovremo ora aggiungere gli Oasis.

Dopo mesi di speculazioni, battute e controbattute da parte di Liam Gallagher, Rolling Stone US ha confermato che gli Oasis non si presenteranno al Peacock Theater di Los Angeles dove il 14 novembre si terrà la cerimonia della Hall of Fame. Proprio sabato 14, tra l’altro, Noel Gallagher si esibirà dall’altra parte dell’Atlantico. Nella prima uscita solista dopo la reunion degli Oasis, sarà ospite dell’EFG London Jazz Festival di Goldie. Sarebbe strano vedere sul palco qualche ex componente e non i Gallagher, ma tutto è possibile.

Oltre a «ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che NON hanno votato per noi», Liam Gallagher ha detto in passato che la Rock Hall «è roba da mezze seghe» e che «è piena di stronzi», per poi scrivere ironicamente su X, una volta giunta la notizia dell’ingresso degli Oasis, che «è un grande onore. Fin da quando ero piccolo e cantavo sotto la doccia sognavo che un giorno sarei entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. È vero quello che dicono: tutto è possibile se hai un sogno».

Non ci saranno nemmeno gli Iron Maiden. Sono impegnati in tour in Australia in quei giorni, ma hanno detto che non si sarabbero presentati neanche se fossero stati liberi. Gli altri artisti oltre a Oasis e Maiden che entreranno quest’anno nella Hall of Fame sono Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan e Phil Collins. Quest’ultimo, quindi, non incontrerà i Gallagher coi quali ha battibeccato in passato. In un’intervista concessa in estate il musicista ha ricordato una vecchia frase di Noel Gallagher per il quale lui sarebbe «l’anticristo della musica», un commento che il batterista ha preso un po’ troppo sul serio.

Aggiornamento: Gallagher ha poi risposto col suo consueto tono ad alcuni tweet a tema Hall of Fame. Ha scritto che «se fosse stato nel Regno Unito ci sarei andato, ma per qualche motivo è a L.A. ed è lontano», aggiungendo poi che «il vero motivo è che ho paura dell’aria condizionata» e ancora «è troppo lontano per andarci in serata, ho da fare, è Natale».