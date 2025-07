Gli Oasis hanno pubblicato una registrazione ufficiale del tour

Gli Oasis hanno pubblicato la registrazione ufficiale di Slide Away dalla serata d’apertura del loro attesissimo reunion tour iniziato lo scorso 4 luglio a Cardiff, al Principality Stadium, davanti a 75.000 persone. Un live di cui vi abbiamo parlato qui, grazie al nostro inviato speciale Valerio Lundini.

E ora l’uscita di questo video, che tiene alta l’attesa per le altre date del tour. Guardate qui:

Oasis - Slide Away (Live from Cardiff, 4 July '25) (Official Visualiser)

Questa la setlist del live:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It on Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Little by Little

Half the World Away

D’You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow”

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock‘n’Roll Star

Bis:

The Masterplan

Don’t Look Back In Anger

Wonderwall

Champagne Supernova