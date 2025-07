Gli Oasis hanno pubblicato la versione live 2025 di ‘Cigarettes & Alcohol’

Gli Oasis hanno pubblicato ufficialmente una nuova versione dal vivo di Cigarettes & Alcohol. È stata registrata dal vivo al concerto dell’11 luglio scorso a Manchester.

Dopo i due show a Cardiff (da cui la band aveva pubblicato Slide Away) e i cinque a Manchester, la band terrà domani il primo dei cinque concerti previsti allo Stadio di Wembley, a Londra.

A Manchester i fan senza biglietto si sono dati appuntamento sulla cosiddetta Gallagher Hill, una collinetta che permetteva di intravedere il grande palco montato all’interno dell’Heaton Park. Dopo il primo show gli organizzatori hanno costruito una recinzione aggiuntiva e l’amministrazione cittadina ha pregato vanamente di non recarsi sul luogo.

Durante uno dei concerti in città Liam ha citato i ragazzi della Gallagher Hill e ha dedicato loro Bring It On Down. A quanto pare per volere della band sono state anche distribuite ai ragazzi senza biglietto che si trovavano sulla collinetta circa mille t-shirt con la scritta “Gallagher Hill”. Si stima che 10 mila persone abbiamo seguito i concerti da lì.

Il 3 ottobre, quando saranno finite le date in Europa e nel Nord America e prima degli show in Asia, uscirà la ristampa con cinque pezzi unplugged del secondo album (What’s the Story) Morning Glory?.