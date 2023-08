Gli lanciano un libro sul palco, Drake reagisce: «Se mi avessi preso un faccia ti avrei fatto il c**o»

Continua la stagione pazza del lancio degli oggetti ai concerti. L’ultimo bersaglio in ordine di tempo è Drake. Venerdì scorso il rapper si stava esibendo al Chase Center di San Francisco quando un “fan” gli ha tirato addosso una copia del suo libro di poesie Titles Ruin Everything: A Stream Of Consciousness.

Drake ha preso il libro al volo prima che potesse colpirlo. «Ti è andata bene perché ho buoni riflessi», ha detto sul palco l’artista. «Se mi avessi preso un faccia ti avrei fatto il culo».

Drake catches book thrown at him on stage: “You lucky I’m quick.” pic.twitter.com/fwI5R3Gsgk — Pop Crave (@PopCrave) August 19, 2023

Non è la prima volta che qualcuno del pubblico lancia a Drake un oggetto: è già successo con un telefono e con una sigaretta elettronica. È successo anche a Cardi B (che ha reagito), Bebe Rexha (che s’è presa uno smartphone in un occhio), P!nk (qualuno ha gettato sul palco le ceneri della madre), Harry Styles e altri. A questo link una fenomenologia dei tiratori scelti da concerto.