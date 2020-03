Gli italiani suoneranno a Londra per il Woodworm Festival

Se, causa Brexit, potrebbero esserci problemi per gli italiani che vorranno cercare lavoro a Londra, diversa è la situazione per i nostri connazionali che nella capitale inglese ci vanno per suonare. Arriva infatti in UK il Woodworm Festival, grande festa dell’etichetta/management che arriva in città con due giorni di musica Made in Italy. Motta, Fast Animal and Slow Kids, Rancore e La Rappresentante di Lista sono i nomi che si esibiranno sul palco della 02 Academy Islington il prossimo 4 e 5 aprile.

Questo il programma completo:



Woodworm Live in London è organizzato con la collaborazione di TIJ Events e con il contributo di Mibact, SIAE e nell’ambito di “Per Chi Crea”. Ci saremo anche noi, seguite le nostre Instagram story.

Info e biglietti qui e qui.