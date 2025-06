Gli Iron Maiden rifiuterebbero Glastonbury: «Non vogliamo suonare davanti a Gwyneth Paltrow e a una yurta infestata di profumi»

Bruce Dickinson degli Iron Maiden ha dichiarato che la band rifiuterebbe qualsiasi offerta di suonare a Glastonbury se mai venisse invitata.

L’edizione 2025 del Worthy Farm Festival è in pieno svolgimento, ma gli Iron Maiden non sono presenti e si sono invece esibiti davanti a 75mila persone ieri al London Stadium, sede dell’amato West Ham del bassista Steve Harris e a due passi da dove ha fondato il gruppo heavy metal, per assistere a un ritorno a casa memorabile in occasione del tour per il 50esimo anniversario, Run For Your Lives, che li vede riproporre materiale dai loro primi nove album, da Iron Maiden del 1980 a Fear Of The Dark del 1992, con il frontman Dickinson che aveva anticipato che la band avrebbe “fatto cose che non avevamo mai fatto prima”.

In una nuova intervista con The i Paper, il frontman Dickinson ha parlato di un concerto in Inghilterra in contemporanea con l’iconico festival. “Ho sempre detto che avrei rifiutato Glastonbury se mai ci avessero invitato. Non voglio andare a suonare davanti a Gwyneth Paltrow e a una yurta infestata di profumi”, ha spiegato.

“E noi facciamo semplicemente quello che facciamo: essere autentici. C’è un pubblico per questo. Proprio come c’è un pubblico per le stronzate passeggere degli influencer. Noi non lo siamo. Ma un giorno quel pubblico potrebbe svegliarsi e dire: ‘Oh, cazzo, cos’è questa storia degli Iron Maiden…?'”.

“Non si tratta solo di fare soldi”, ha continuato. “Vogliamo che un sacco di gente venga a vederci. Sono stupito dai prezzi che alcuni sono disposti a pagare per vedere alcuni artisti storici”.

Il tour Run For Your Lives dei veterani del metal è iniziato a Budapest, in Ungheria, a maggio. Poco prima dell’inizio , il loro manager Ron Smallwood ha esortato i fan ad astenersi dal filmare le esibizioni della band con i loro telefoni durante gli spettacoli. Scrivendo un post intitolato “Mettete via i telefoni e preparatevi a correre per le vostre vite!”, ha implorato gli spettatori di vivere gli spettacoli “il momento” anziché attraverso uno schermo del telefono.

Ha spiegato che la band voleva che i fan vivessero il concerto “come avrebbero fatto quando molte di queste canzoni furono suonate per la prima volta dal vivo negli anni ’80”.

L’attuale tour mondiale segna il 50° anniversario dei Maiden e li vedrà esibirsi con una scaletta composta esclusivamente da brani tratti dai loro primi nove album in studio,

La mastodontica serie di date vedrà anche il debutto del batterista Simon Dawson, dopo il ritiro del batterista di lunga data Nicko McBrain, annunciato dopo aver subito un lieve ictus nel 2023, che lo ha lasciato parzialmente paralizzato sul lato destro dalla spalla in giù.

Ecco la scalette del concerto al London Stadium:

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Encore:

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years