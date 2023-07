«Gli idioti vogliono sempre parlare»: Amadeus contro Sgarbi e Morgan? Forse

Volano stracci tra Amadeus e la coppia Morgan-Sgarbi. Almeno così pare. Il conduttore ha infatti postato su Instagram la frase «In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare». Un post criptico, senza diretti accusati, ma che secondo tantissimi sarebbe rivolto al musicista e al critico d’arte che sono stati protagonisti di una discussissima serata al MAXXI di Roma, intervento inoltre finito al centro di polemiche per alcune frasi sessiste. Ma c’è stato spazio anche per qualche battuta su Amadeus: «Domani mi occuperò del caso Sanremo – ha detto Sgarbi – è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?». Con Morgan che risponde: «Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque». E poi ancora Sgarbi, a Morgan: «Domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo: sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende».

La frase è rivolta a loro? Twitter non ha dubbi. Lasciamo a voi l’ardua sentenza: