Gli Hollywood Vampires tornano a suonare in Italia

Tornano in Italia gli Hollywood Vampires, supergruppo composto da Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e Tommy Henriksen. La band si esibirà il prossimo 2 luglio al Marostica Summer Festival.

L’autodefinita “miglior band da bar del mondo” tornerà nel nostro paese dopo quattro anni di assenza, portando sul palco brani tratti dal loro album del 2015, Rise, oltre a tutta una serie di cover dei loro «amici morti e ubriachi» spaziando tra l’ampia storia del rock’n’roll.

Alice Cooper, che del gruppo è il frontman, ha dichiarato: «La mia band è fantastica e meravigliosa, ma suonare con i Vampire è una situazione completamente diversa. La band sembra essere una delle migliori in circolazione!».

L’appuntamento per l’unica data italiana degli Hollywood Vampire è per il 2 luglio in Piazza Castello a Marostica. E per dirla alla Alice Cooper, «preparate l’aglio perché i vampiri stanno arrivando»