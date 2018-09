Gli EX ci presentano il loro primo disco in anteprima

C’è il cantautore Gabriele Troisi dietro il progetto EX, band della provincia di Avellino che oggi ci presenta il primo disco in anteprima. Nati come duo, ora gli EX sono una band a tutti gli effetti che ama definire le proprie canzoni come “elettriche, dall’animo blues e dalla faccia pop”.

Se gli chiedete di descrivere il loro primo lavoro, “Bumaye”, vi risponderanno dicendo che è «un campionario di sconfitte e di sconfitti, uno sguardo su quello che non vogliamo vedere, in noi e intorno a noi». Potete ascoltarlo qui:

Questa la tracklist:

1. Alta Velocità

2. Soffocare

3. Muta

4. Gatto

5. QCNHNS

6. Endovenosa Iris

7. Non È L’Uscita

8. Muhammad Alì

9. Senilità

Se vi sono piaciuti, questa è la loro pagina Facebook.