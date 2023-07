Gli Eagles hanno annunciato il tour dell’addio: «È il nostro canto del cigno»

Gli Eagles hanno un annunciato il tour finale. La band, già orfana di un membro fondamentale come Glenn Frey morto nel 2016, darà il via a settembre a The Long Goodbye: The Final Tour. Per ora sono previste date solo negli Stati Uniti, ma il gruppo promette di andare ovunque vi sia pubblico.

«Gli Eagles hanno vissuto un’odissea che ha del miracoloso durata 52 anni, esibendosi in tutto il mondo, mantenendo viva la musica di fronte a tragedie, sconvolgimenti e problemi d’ogni genere», recita un messaggio pubblicato nell’account social ufficiale della band. «Il merito e i ringraziamenti vanno al nostro management team di lunga data, alla road crew e agli eccezionali musicisti di supporto che ci hanno sostenuti con talento e costanza in tanti anni. Sappiamo quanto siamo fortunati e ne siamo grati. La nostra carriera è durata molto più a lungo di quanto avessimo sognato».

«Ma ogni cosa ha il suo tempo e per noi è arrivato il momento di chiudere il cerchio. Stiamo pianificando il tour ufficiale di addio. Vogliamo dare a tutti i fan la possibilità di vederci un’ultima volta. Per questo motivo, il calendario verrà reso noto via via che le date saranno fissate. Le difficoltà nella prenotazione delle sale da concerto per più serate potrebbero spingerci a tornare in alcune città, a seconda delle richieste. Speriamo di vedere quanta più gente possibile prima della fine».

«Più di ogni altra cosa, vi ringraziamo dal profondo del cuore per aver voluto bene a questa band e alla sua musica. In fin dei conti, siete voi la ragione per cui siamo andati avanti per più di 50 anni. Questo è il nostro canto del cigno, ma la musica va avanti».

Il tour potrebbe proseguire fino al 2025. A fare da supporter nelle prime date americane saranno gli Steely Dan. La formazione annunciata comprende Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit, con Vince Gill e Deacon Frey. Quest’ultimo, figlio di Glenn Frey, suona con la band dal 2017. Nella primavera del 2022 era stata annunciata la fine della sua collaborazione con gli Eagles «per prendere una sua strada».