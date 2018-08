Gli Arctic Monkeys hanno suonato una cover dei White Stripes, il video

Il tour di Tranquility Base Hotel + Casino, l’ultimo album degli Arctic Monkeys, ieri sera faceva tappa al Masonic Temple Theatre di Detroit, la città natale di Jack White. La band ha omaggiato il chitarrista con una cover di The Union Forever degli White Stripes. Un fan ha ripreso la scena, e potete vedere il video in cima all’articolo. Non è la prima volta che i Monkeys suonano un pezzo di Jack White: l’avevano già fatto nel loro primissimo concerto al Grapes Pub di Sheffield, dove suonarono Black Math e Hotel Yorba.

Qui sotto la scaletta completa del concerto. Qui, invece, la nostra recensione di Tranquility Base Hotel + Casino.

Four Out of Five

Arabella

Brianstorm

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Tranquility Base Hotel + Casino

The Union Forever (The White Stripes)

505

Crying Lightning

The View From the Afternoon

Cornerstone

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Do I Wanna Know?

Knee Socks

One Point Perspective

American Sports

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

Pretty Visitors

One for the Road

Bis:

Star Treatment

Snap Out of It

R U Mine?