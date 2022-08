Gli Arctic Monkeys hanno suonato un nuovo brano: ascoltalo qui

Gli Arctic Monkeys sono stati ospiti al festival Zurich Openair in Svizzera e durante il set hanno suonato un nuovo brano chiamato I Ain’t Quite Where I Think I Am. Qui sotto qualche video.



Il brano è il primo anticipo del nuovo album della band, il settimo, e a sentirlo così sembra in linea con il sound del loro ultimo lavoro in studio, Tranquility Base Hotel & Casino, uscito nel 2018.









Tra i prossimi impegni live della band il Primavera Sound di Los Angeles, il Life is Beautiful Festival di Las Vegas e il Primavera Sound in Brasile, Cile e Argentina. Abbiamo il sentore che ci saranno altre sorprese.