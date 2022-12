Gli Arctic Monkeys hanno annunciato due date in Italia

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato due date italiane per l’estate 2023.

La band inglese, fresca di pubblicazione del settimo album in studio, The Car, si esibirà il 15 luglio a Milano all’Ippodromo La Maura per gli I-Days mentre il giorno dopo saranno a Roma in Rock all’Ippodromo delle Capannelle.

In apertura di entrambi i concerti ci saranno gli svedesi Hives e il cantautore britannico Willie J Healey.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 7 dicembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.