Gli Aqua cantano ‘Barbie Girl’ 25 anni dopo: il video

Un successo clamoroso: 8 milioni di copie in tutto il mondo, certificazioni, premi. Barbie Girl degli Aqua è stata senza dubbio una delle hit pop più celebri degli anni ’90, e viene ancora cantata a squarciagola nei karaoke di tutto il mondo.

E, a distanza di 25 anni, il gruppo danese ha festeggiato un altro traguardo del brano, quello di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Così Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted (c’era pure Claus Norreen, ma ha lasciato la formazione qualche anno fa) hanno reinterpretato la loro hit su TikTok:

I hopped on TikTok and the first thing I saw is apparently Aqua is singing Barbie girl with one of their members in a Leafs jersey pic.twitter.com/bEsM2YTubX

— Adam Laskaris (@adam_la2karis) February 3, 2021