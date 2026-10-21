Gli Angine de Poitrine in concerto a Milano

Recensioni

Avanti tutta, Angine de Poitrine, trasformate il math rock in un’esperienza gioiosa

È uscito ‘Vol.II’ del duo di cartapesta, microtoni e loop più chiacchierato del pianeta. Missione: esplorare strani nuovi mondi e riportare divertimento e nonsense in una musica elitaria. Non è un laboratorio, è un parco giochi