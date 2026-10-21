Gli Angine de Poitrine in concerto a Milano

Gli Angine de Poitrine torneranno in Italia nel 2027. Dopo il concerto del 31 maggio scorso al Popolar di cui abbiamo scritto qui, i due alieni del rock microtonale si esibiranno il 14 giugno al Magnolia di Segrate, alle porte di Milano. Hanno infatti annunciato un nuovo tour o, come scrivono loro, «i fratelli De Poitrine gireranno il pianeta Terra nel 2027».
La febbre per la band canadese scoperta da molti grazie all’esibizione per KEXP è ancora alta? Si direbbe di sì a giudicare dalle modalità di acquisto dei biglietti, Per accedere alla vendita ci si deve infatti registrare sul sito della band. La «prevendita riservata agli esseri umani», come scrivono loro, inizierà alle ore 10 del 27 ottobre, la vendita generale della data italiana su MC2Live e Vivaticket dalle 10 del 30 ottobre.
Ad aprile Klek de Poitrine e Khn de Poitrine, rispettivamente batterista e chitarrista/bassista, hanno pubblicato il secondo album, Vol.II. Lo abbiamo recensito qui.