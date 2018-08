Gli Aerosmith festeggeranno 50anni di carriera con una residency a Las Vegas

Joe Perry, il chitarrista degli Aerosmith, ha rivelato i piani della band per i festeggiamenti dei 50 anni di attività.: una lunga residency a Las Vegas, che inizierò la prossima primavera. La band guidata da Steven Tyler ha un’età complessiva di più di 300 anni, eppure non ha nessuna intenzione di smettere.

«Faremo qualcosa di mai visto prima», ha detto Perry in un’intervista per SiriusXM. La band lavora da diversi mesi al progetto, che potrebbe essere un live più intimo dei soliti tour nelle arene. «Vogliamo qualcosa di diverso. Al momento siamo a metà della produzione, e l’idea è di proporre un’esperienza diversa, impossibile in un normale tour degli Aerosmith. Ma non perderemo noi stessi, siamo sempre una band rock and roll». Tutti i dettagli verrano rivelati il 15 agosto, quando gli Aerosmith si esibiranno al Today Show.