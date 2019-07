Gli AC/DC tornano sui social per i 40 anni di ‘Highway to Hell’ 

Dopo un silenzio di quasi due anni, gli AC/DC sono tornati sui social per annunciare l’inizio dei festeggiamenti per i 40 anni di Highway to Hell, uno degli album più amati e importanti della loro discografia, pubblicato il 27 luglio 1979. La band, che non era attiva sui social dal giorno dell’annuncio della morte di Malcolm Young, ha spiegato che la celebrazione durerà tutto il mese.

Il primo regalo ai fan è un video, una performance live della title track registrata proprio nel 1979. Potete vederla in cima all’articolo.