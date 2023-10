Gli AC/DC tornano a suonare dal vivo dopo sette anni: guarda i video

Dopo sette anni di attesa, gli AC/DC sono tornati sul palco del Power Trip festival in Indio, California. La band ha suonato sabato sera con una formazione composta da Brian Johnson – ritornato alla guida della band dopo lo stop del 2016 in cui era stato sostituito per la restante parte del world tour da Axl Rose, Angus e Stevie Young alle chitarre, Cliff Williams di ritorno al basso e Matt Laug alla batteria in sostituzione di Phil Rudd.

Gli AC/DC hanno suonato 24 brani che hanno ripercorso la lunga discografia della band. Ecco alcuni video del concerto: