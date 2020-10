Gli AC/DC sono tornati: guarda il video di ‘Shot in the Dark’

Gli AC/DC hanno pubblicato il video di Shot in the Dark, il primo singolo estratto da Power Up, album che segna il ritorno della band dopo sei anni. Diretto da David Mallet, presenta la band nel suo ambiente naturale: un palco gigantesco, interamente illuminato con luci rosse.

Shot in the Dark è uscito insieme all’annuncio del 17esimo album in studio del gruppo, prodotto con il collaboratore Brendan O’Brien, già al lavoro su Black Ice (2008) e Rock or Bust (2014).

Power Up è anche il disco del ritorno dopo uno dei periodi più difficili della storia della band, che ha affrontato la condanna di Phil Rudd, i problemi di udito di Brian Johnson, il ritiro di Cliff Williams e la morte di Malcolm Young. La band ha raccontato la storia del ritorno in una lunga intervista che potete leggere a questo link.