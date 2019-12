Gli abiti di Amy Winehouse saranno esposti in una mostra

Lo stile e gli abiti di Amy Winehouse saranno al centro di una nuova mostra – e di un’asta – intitolata Beyond Black – The Style of Amy Winehouse e organizzata al Grammy Museum di Los Angeles. Tra i pezzi esposti ci sarà anche l’abito indossato a Belgrado nel 2011 durante l’ultima esibizione della cantante, insieme a molti degli outfit che ha sfoggiato durante la sua carriera.

La mostra presenterà anche testi manoscritti mai visti prima, pagine del suo diario, video e altre testimonianze della vita di Winehouse. “Amy ha sempre detto che mia madre, sua nonna Cynthia, era una sua grande influenza, sia stilisticamente che musicalmente”, ha detto il padre Mitch Winehouse attraverso un comunicato. “Amy non ha solo regalato il suo dono al mondo, ma anche il suo senso della moda. Siamo felici che il pubblico possa ammirare il suo spirito coraggioso e la sua creatività in tanti modi diversi”.

Beyond Black – The Style of Amy Winehouse sarà aperta al pubblico dal 17 gennaio al 13 aprile 2020, poi la mostra si sposterà in Cile, a Londra e in Irlanda, prima di tornare da Julien’s Auction per l’asta conclusiva, fissata per novembre 2021.

L’asta metterà in vendita “centinaia di vestiti indossati da Amy Winehouse sul palco e in diversi shooting, insieme a scarpe, gioielli e accessori”. Tutti i guadagni verranno versati alla Amy Winehouse Foundation, fondazione nata per aiutare giovani in difficoltà. “Amy Winehouse è una delle poche icone musicali il cui potere musicale e l’espressività che metteva in ogni canzone sono ancora insuperati”, ha detto Martin Nolan di Julien’s Auctions. “Siamo felici di celebrare il suo talento e il suo stile iconoclasta in questa collezione, che contiene oggetti e abiti che hanno segnato i momenti più importanti della sua carriera”.