Il Glastonbury Festival ha annunciato i primi artisti dell’edizione 2027, in programma dal 23 al 27 giugno a Worthy Farm, nel Somerset. A guidare il cartellone saranno Sam Fender, Harry Styles e Billie Eilish, mentre Cher si esibirà domenica pomeriggio nel tradizionale Legends Slot, riservato alle grandi icone della musica.

Per Harry Styles sarà il debutto assoluto al festival, mentre Billie Eilish tornerà da headliner dopo il concerto del 2022 quando, a vent’anni, divenne la più giovane artista solista a ricoprire quel ruolo. Sam Fender salirà invece per la prima volta sul Pyramid Stage come protagonista principale. La prima line-up, pubblicata dagli organizzatori, comprende anche Massive Attack, Little Simz, FKA Twigs, The xx, Kraftwerk, Lily Allen, Sombr, Chase & Status ed Ezra Collective. Tra gli altri nomi annunciati figurano Robyn, Primal Scream, Underworld, The War on Drugs, Dinosaur Jr., De La Soul, Basement Jaxx, Bonobo, Thundercat, King Gizzard & the Lizard Wizard, Christine and the Queens, Kacey Musgraves, Lola Young, Nia Archives, Underscores e Westside Cowboy.

Il festival tornerà dopo la pausa del 2026, il cosiddetto fallow year, durante il quale i terreni di Worthy Farm vengono lasciati riposare. Gli organizzatori hanno precisato che altri artisti e spettacoli saranno annunciati nei prossimi mesi. I biglietti per l’edizione 2027 sono già esauriti: la vendita di ottobre si è conclusa in circa 40 minuti, prima che fossero comunicati i nomi degli headliner.