Glastonbury 2025, indagini in corso per cori di Kneecap e Bob Vylan

La polizia del Somerset ha dichiarato che sta esaminando i commenti fatti sul palco dal duo rap punk Bob Vylan e dal gruppo rap irlandese Kneecap (qui il racconto) al Glastonbury Festival sabato. Lo ha spiegato in un tweet su X: “Siamo a conoscenza dei commenti rilasciati dagli artisti sul palco di West Holts al Glastonbury Festival questo pomeriggio.Le prove video saranno valutate dagli agenti per determinare se siano stati commessi reati che richiedano un’indagine penale”.

We are aware of the comments made by acts on the West Holts Stage at Glastonbury Festival this afternoon.

Video evidence will be assessed by officers to determine whether any offences may have been committed that would require a criminal investigation. pic.twitter.com/w2RQ4LdQf3

— Avon and Somerset Police (@ASPolice) June 28, 2025