«Give peace a chance», BigMama cita John Lennon presentando Israele all’Eurovision

Ieri durante la finale di Eurovision è proseguita la presa di posizione di BigMama contro la partecipazione di Israele al contest. Dopo che il suo silenzio durante la semifinale aveva fatto molto discutere (qui per leggere cosa è successo), la rapper – che era al commento dell’ESC per Rai Uno – questa volta ha deciso di parlare prima dell’esibizione di Yuval Raphael, la concorrente di Israele.

Per l’occasione BigMama ha deciso di citare John Lennon: «Si parla di un nuovo giorno che sorgerà», ha detto la rapper citando il titolo del brano in gara di Raphael New Day Will Rise, «E noi speriamo che questo nuovo giorno sia un giorno di pace e, come cantava John Lennon, “give peace a chance”». Il commento è stato sottolineato da Gabriele Corsi, l’altro commentatore della serata, con un «pace». Dopo l’esibizione entrambi hanno preferito il silenzio.

Israele ha concluso l’Eurovision posizionandosi al secondo posto grazie a un sorprendente supporto del televoto: a Raphael sono stati assegnati 297 punti, la quantità di voti più alta assegnati da casa a una nazione.

Durante la finale dei manifestanti pro Palestina hanno cercato di fare irruzione all’interno dell’arena venendo bloccati dalla sicurezza mentre nel centro di Basilea si stava tenendo una grande protesta anti-Israele. Un giornalista svizzero ha inoltre raccontato che due persone in sala hanno cercato di salire sul palco alla fine dell’esibizione dell’artista israeliano venendo però fermati. Ci sarebbe sato un lancio di vernice che avrebbe colpito un membro della crew del festival. L’artista per quanto avvenuto si è definita «scossa e sconvolta».