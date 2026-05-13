Giusy Ferreri come Taylor Swift: ha “depositato” la sua voce come marchio contro l’AI

Gonzo

36 ore intrappolati nel lussuoso resort sardo con il nuovo tormentone di Takagi & Ketra

Siamo stati al release party di 'Jambo', che abbiamo ascoltato in cuffia, quattro volte durante il dj set, con backstage video e non, durante il volo di ritorno. Perché tormentone deriva da tormentare, e va bene così