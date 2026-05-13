Giusy Ferreri come Taylor Swift: ha “depositato” la sua voce come marchio contro l’AI

Tutto vero: dopo il caso di Taylor Swift, anche in Italia arriva una mossa concreta per contrastare i deepfake musicali generati dall’intelligenza artificiale. A compierla è stata Giusy Ferreri, che ha deciso di depositare il proprio timbro vocale come marchio sonoro presso l’European Union Intellectual Property Office, diventando di fatto la prima artista europea a scegliere questa strada per difendersi dalla clonazione digitale della voce.
A rivelarlo è l’avvocato della cantante a Repubblica. «Nell’era dell’intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale anche rispetto a utilizzi non autorizzati, imitazioni e riproduzioni sintetiche».
Una decisione che arriva in un momento in cui i software di intelligenza artificiale sono sempre più capaci di replicare voci celebri con pochi campioni audio, generando contenuti realistici e spesso indistinguibili dagli originali, con tutte le domande che si portano dietro queste pratiche, soprattutto se si parla di diritto d’autore e consenso nell’utilizzo.
Registrare la voce, depositarla come marchio, significa quindi trasformarlo in un bene giuridicamente protetto, rendendo più semplice agire legalmente contro eventuali imitazioni o utilizzi non autorizzati prodotti tramite AI.
Negli ultimi anni Taylor Swift è diventata uno dei simboli della battaglia contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale, tra fake song virali e contenuti generati artificialmente che sfruttavano la sua immagine senza autorizzazione.
La mossa di Giusy Ferreri potrebbe adesso aprire un precedente importante, ed è quindi probabile che altri artisti seguano presto la stessa strada.