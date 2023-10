GiovedìSanto, il party dell’Apollo di Milano, riparte con un live di Cristiano Godano

È Cristiano Godono l’ospite scelto da GiovedìSanto per il party di apertura della nuova stagione all’Apollo Club di Milano previsto per il 19 ottobre. Il frontman dei Marlene Kuntz, in libera uscita solista dopo il tour della band in supporto all’album Karma Clima, non sarà però davvero “solo” sul palco, ma verrà accompagnato da alcuni amici storici della scena musicale alternativa italiana come Marco Carusino, musicista e chitarrista che ha collaborato con Morgan, Baustelle, Gianna Nannini, Sergio Carnevale, storico batterista dei Bluvertigo ma anche compagno di viaggio di Morgan, Baustelle, Marlene Kuntz, e Roberto Dellera, batterista degli Afterhours.

GiovedìSanto nasce da un’idea di Sergio Carnevale e Tiberio Carcano, co-fondatore e direttore artistico dell’Apollo, e si pone come appuntamento settimanale della comunità artistica milanese. Dj, artisti, attori, scrittori, gente della moda e della notte che tra una session, un concerto, una sfilata, la presentazione di libro e la prima di un film trova finalmente del tempo per sé, per stare con gli amici, per fare musica e bere insieme.

I biglietti per la data sono disponibili a questo link.