Gilberto Gil, Marcus Miller, Ben Lamar Gay: anche quest’anno il JAZZMI è tanta roba

L’ottava edizione di JAZZMI riporta Milano al centro del jazz. Dal 12 ottobre al 5 novembre tre settimane di concerti nei teatri, nei club e negli spazi alternativi della città. E poi film, libri, mostre, eventi speciali, incontri con gli artisti, itinerari musicali, laboratori. L’intera città che vibra di jazz, una musica universale ricca di storia e con radici ben piantate nel futuro.

Tra i primi festival in Italia per affluenza e diffusione e sull’onda del successo delle edizioni precedenti, JAZZMI 2023 rilancia e raddoppia: quest’anno sono venticinque i giorni di programmazione e oltre cento i concerti previsti. Un’edizione ancora più ampia e variegata con l’ambizione di tracciare la mappa di una musica senza confini e raccontare il nostro tempo attraverso le molte forme che il jazz assume in ogni parte del mondo. Un festival che vuole essere anche un’occasione di incontro e di armonia tra le culture.

Tra gli artisti in cartellone Gilberto Gil, Marcus Miller, Cory Henry, Paolo Fresu & Omar Sosa, Binker Golding, Oscar Jerome, Immanuel Wilkins Quartet, Fabrizio Bosso Quartet, Lucas Santtana & The Solar Band, Ben Lamar Gay Ensemble e Makaya Mccraven, Ibrahim Maalouf, Hiromi, Shabaka Hutchings/Majid Bekkas/Hamid Drake/Gogo Penguin, Jaga Jazzist, Tom Skinner, Christian Mcbride’s new Jawn with Marcus, Strickland, Josh Evans and Nasheet Waits, Lakecia Benjamin, Thee sacred souls, Doomcannon, Lehmanns Brothers, Ashley, Henry, Mansur Brown, Shabaka, Jaga Jazzist e uno speciale jazzmi off. Il calendario degli eventi è disponibile sul sito https://jazzmi.it/.

Dal 2015, JAZZMI è prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini. Main partner Volvo e Intesa Sanpaolo.