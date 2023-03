Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’inno ma non tutti la prendono bene

Per la nazionale italiana di calcio ieri allo Stadio Maradona di Napoli non è stata una bella serata, con la sconfitta di 2 a 1 contro l’Inghilterra nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. Ma a pensarci bene, il risultato non è stata la cosa peggiore.

Da qualche tempo la UEFA sta cercando di emulare l’intrattenimento sportivo americano rendendo il pre-partita uno show per i tifosi presenti allo stadio e davanti agli schermi. Quella che sulla carta potrebbe essere una buona idea per alleggerire ed esaltare dei momenti minori, nella serata di ieri si è rivelata essere un boomerang quando per eseguire i due inni nazionali sono arrivati a bordo campo Gigi D’Alessio con Clementino e Ellynora.

Gigi D’Alessio e Clementino, scelti a rappresentare la città ospitante del match, hanno eseguito l’Inno di Mameli assieme optando per un ri-arrangiamento in chiave power-tarantella tra l’entusiasmo in loco e una grande perplessità social. La domanda più gettonata è stata sempre la stessa: ma c’era bisogna di ri-arrangiare il nostro inno nazionale in questo modo? Fatevi un’idea:

All’Inghilterra, però, è forse andata peggio. Per cantare God Save The King è stata selezionata Ellynora, artista romana di origini napoletane. Per chi non la conoscesse, essendo un’artista ancora poco nota (sicuramente meno dopo l’esibizione di ieri, ma non in senso positivo – ci arriveremo), Ellynora nel 2018 ha preso parte ad Amici Casting, non venendo però scelta per al momento dell’assegnazione dei banchi, mentre quest’anno è stata tra i concorrenti di Una Voce per San Marino, il ‘festival di Sanremo’ del principato con il quale si può accedere all’Eurovision e che vi abbiamo raccontato lo scorso mese. Non un grande pedigree per arrivare ad esibirsi in una situazione così complessa e infatti, come prevedibile, la sua esibizione è naufragata tra il disagio dei giocatori in campo e del pubblico in generale (con tanto di fischi dagli spalti). Ellynora tra emozione e un problema tecnico all’in-ear ha sbagliato praticamente tutto il possibile durante la sua performance, arrivando pure a cantare ‘God save the Queen’ invece di ‘King’, tra lo sconforto del popolo inglese, molto suscettibile sul tema.

It's Rice and Bellingham's facial expression that got me when she said 'God save the Queen' instead of 'God save the King' 🤣 pic.twitter.com/DmdivyTZpy — Papi (@Mophils) March 23, 2023

È sicuramente vero che il calcio ha bisogno di scoprire nuove vie d’intrattenimento per cercare di risollevare un mercato (almeno quello italiano) abbastanza statico e in crisi, ma forse – a vedere dalle reazioni e dall’esecuzione – si dovrebbe pensare ad altre soluzioni. Anche perché bisogna saper imparare dagli errori del passato.