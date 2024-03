Gigi D’Agostino suonerà il 21 giugno a Milano, è il primo live in 4 anni

L’inizio dell’estate italiana 2024 si preannuncia con il botto. A quattro anni dall’ultimo “vero” live, Gigi D’Agostino, il “Capitano” della musica dance, tornerà a esibirsi dal vivo in un’unica data, il 21 giugno, a Fiera Milano Live (Rho).

Dopo l’ospitata a Sanremo, il Capitano promette di far tornare a ballare con brani-culto come L’Amour Toujours, Bla Bla Bla, In My Mind, Another Way, La Passion e tanti ancora.

I biglietti saranno disponibili online su Vivo Concerti da venerdì 22 marzo 2024 alle ore 14:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 14:00.