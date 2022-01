Gigi D’Agostino si mostra in foto dopo la malattia

Dopo alcuni mesi dall’annuncio della malattia, «un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo», Gigi D’Agostino è tornato a mostrarsi sui social. Il dj e producer ha pubblicato su Instagram una foto in cui cammina con un deambulatore: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi… grazie per i vostri pensieri», scrive.

Gigi D’Agostino, che ha da poco computo 55 anni, non ha mai spiegato la sua condizione, ma si è limitato – alla fine del 2021 – a dire che soffre «di un dolore costante, non mi da pace… La sofferenza mi consuma e mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo».

Dopo la pubblicazione della foto su Instagram, sono moltissimi i fan e i colleghi che hanno commentato per sostenere il dj. Tutti, tra cui DJ Ralf e Clementino, gli chiedono di resistere e farsi coraggio: «non mollare leggenda».